Nijerya’da devlet başkanının lüks yat talebi reddedildi: Para öğrencilere harcanacak

Nijerya parlamentosunun alt kanadı, devlet başkanı Bola Tinubu’ya 6 milyon dolarlık bir lüks yat alma planını reddetti.

Bola Tinubu: Fotoğraf: AA

BBC’nin haberine göre Nijerya’da bütçe görüşmelerinde Tinubu’ya 6 milyon dolar değerinde bir yat alma planı teklif edildi. Parlamentonun alt kanadı bu planı onaylamadı.

Milletvekilleri bunun yerinde 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

Enflasyonun yüzde 26’ya çıktığı ve para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği bir ekonomik kriz yaşayan Nijerya’da lüks yat istemesi eleştirilmişti.

Mayısta iktidara gelen Tinubu ‘israfı azaltmayı’ ve ‘geçim sıkıntılarını çözmeyi’ vaat etmişti.