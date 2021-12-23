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Yaramazlara biraz batar!

Nijerya, son kullanma tarihi geçmiş bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını imha etti

Nijerya hükümeti, Covid-19’a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyondan fazla AstraZeneca aşısını imha etti.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, 11-19 Ekim’de ülkeye yollanan 2,6 milyona yakın doz AstraZeneca aşısının çoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini belirtti.


Adeyeye, ülkede son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon 66 bin doz AstraZeneca aşısının imha edildiğini kaydederek “Yürütülen birkaç testin ardından aşıyı imha etme kararı verildi. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için onları yok etmek gerekiyor” dedi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta “geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Covid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına” dair iddiaları yalanlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım’da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Covid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

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