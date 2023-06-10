Nijerya Merkez Bankası başkanı görevden alındı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı.

Nijerya Federal Hükümet Sekreteri Ofisi Direktörü Willie Bassey, yaptığı yazılı açıklamada, Tinubu’nun yolsuzlukla suçlanan Emefiele’yi görevden aldığını belirtti.

Bassey, bu kararın, CBN ofisinde devam eden soruşturmanın ve ekonominin finans sektöründe planlanan reformların devamı olduğunu ifade etti.

Emefiele, ülkede güvenlik gerekçesiyle yeni banknotları tasarladığını ancak piyasada söylenilen yeni banknotların yeterli olmadığı iddia ediliyor. Bu nedenle ülkede nakit yetersizliğe yol açmıştı.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında, yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN’nin yeni para tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.