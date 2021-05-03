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Yaramazlara biraz batar!

Nijerya, Brezilya ve Hindistan’ın yanına Türkiye’yi de ekledi

Nijerya, Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dair endişelerin ardından Türkiye, Hindistan ve Brezilya’dan seyahatleri yasaklayacak.

Fotoğraf: Tagesspiegel (Temsili)

Reuters’ın haberine göre Nijerya başkanlık komitesi başkanı Boss Mustapha, “Son 14 günde Türkiye, Hindistan, Brezilya’ya seyahat etmiş, Nijerya pasaportu taşımayan ve ülkede ikamet etmeyenlerin Nijerya’ya girişlerine izin verilmeyecek” dedi.

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Açıklamaya göre seyahat yasağı 4 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek.

En yüksek vaka sayısına sahip dördüncü ülke konumundaki Türkiye, vaka ve ölüm sayılarını azaltmak için 17 Mayıs’a kadar ‘tam kapanma’ açıklamıştı.

Hindistan’da 10 gündür üst üste 300 bin günlük vaka açıklanırken, Brezilya’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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