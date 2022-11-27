Niğde’de ‘asker eğlencesi’nde havaya ateş açılması sonucu bir ölü, bir yaralı

Niğde’de asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş açılması sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Temsili

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde dün askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayda kolundan yaralanan M.T’nin (20) aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, silahı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.