Nick Cave & The Bad Seeds bileti için geri sayım başladı

‘Red Right Hand’, ‘Into My Arms’, ‘Jubilee Street’ gibi şarkılarıyla tanınan efsanevi grup Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Konser İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50’inci yıl kutlamaları kapsamında düzenleniyor.

Biletler, 7 Şubat’ta Lale Kart üyelerine özel indirimli ön satışın ardından,14 Şubat’ta genel satışa açılacak.

2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek Avustralyalı şarkıcı, aynı zamanda senarist ve oyuncu. Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümü ‘From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti. Son albüm ‘Ghosteen‘ ekibin en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun albümleri dünyanın dört bir yanında 5 milyondan fazla sattı, müzik dünyasındaki etkileri de derin ve geniş çaplı oldu.

14 Şubat’ta genel satışa çıkacak biletler İKSV ana gişeden ya da ‘passo.com.tr‘ sitesinden alınabilir.