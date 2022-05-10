New Yorker, Bayraktar SİHA’larını övdü: Savaşın doğasını değiştirdi

ABD merkezli The New Yorker dergisi, silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’leri, ‘Savaşın doğasını değiştiren Türk drone’u’ başlığıyla gündeme taşıdı.

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İnsansız hava araçlarının, Rusya’yla Ukrayna arasındaki mevcut kriz de dahil olmak üzere, dünya pek çok yerindeki çatışmalar için önemi her geçen gün artıyor.

Türk yapımı insansız hava araçları da (İHA), Rusya karşısında konuşlanabilecek Ukrayna kuvvetleri için önemli bir rol oynuyor.

Ukrayna ordusu, daha önce Türk yapımı Bayraktar araçlarını envanterine katmıştı. Çatışma sırasında da SİHA satışı devam etti.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, 2014’te TSK’nın envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Şirketin teknik müdürü Selçuk Bayraktar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı. Bu yüzden hem siyasi hem diğer anlamlarda arkası ‘sağlam’.

İhracat verilerinde ticaret anlaşmalarında satılan İHA sayısına dair özel bir bilgi içermese de 13’ten fazla ülkenin Türk yapımı Bayraktar sipariş ettiği tahmin ediliyor.

Suriye, Libya ve daha yakın zamanda Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda etkili olduğunu kanıtlayan Bayraktar TB2 özellikle talep görüyor.

Bayraktar’ın özelliklerine haberinde yer veren The New Yorker, SİHA’nın ABD ve İsrailli muadillerine göre daha az maliyetle üretildiğine vurgu yaptı.

‘Propaganda makinesi’

Haberde SİHA’ların yapımının Selçuk Bayraktar’ı ‘efsane’ haline getirdiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, mart başında Kiev Hayvanat Bahçesi’nde savaş sırasında doğan bir lemura ‘Bayraktar’ isminin verildiğini duyurmuştu.

Ukraynalı müzisyen Taras Borovok da Bayraktar’la ilgili şarkı bestelemişti.

Bu gelişmelere değinilen haberde, ABD’li gazeteci Stephen Witt’in SİHA’larla ilgili ‘müthiş bir propaganda makinesi’ yorumuna da yer verildi.