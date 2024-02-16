New York Times İstanbul’daki restoranları değerlendirdi: Kadın aşçılar öne çıkıyor

Türk mutfağı baklava ve kebap gibi geleneksel yemekleriyle uluslararası bir üne sahip. Bu mutfak çoğunlukla erkek aşçılar ve havalı ustalarla anılıyor.

Şef Refika Birgül’e göre ‘fine dining’ (rafine bir mutfak deneyimi ve kusursuz yemek sunumları) popüler olunca dinamikler değişmeye başladı.

İstanbul’daki restoranlarda erkek aşçılar egemense de New York Times’ın haberine göre kadın aşçılar yavaş yavaş öne çıkıyor.

Kadın aşçılar yoğurt, tahin ve nar gibi geleneksel malzemeleri yaratıcı biçimde kullanarak sofistike bir yemek kültürünün oluşumuna katkıda bulunuyor.

Apartıman: Burçak Kazdal

Burçak Kazdal… Fotoğraf: Nil Erdoğan

Yeniköy, kadınların işlettiği Michelin yıldızlı Araka ve Apartıman gibi restoranlar sayesinde popülerleşti. Burçak Kazdal ve kardeşi Murat Kazdal’a ait Apartıman, Ekim 2017’de bir aile apartmanından dönüştürülmüş.

Kardeşler temiz ve iyi malzeme bulmaya özen gösteriyor. Malzemenin menüyü yönlendirmesine izin veriyorlar.

Burçak Kazdal seyahatlerinden, eski yemek kitaplarından ve özel tedarikçilerinden ilham alarak kendine özgün bir tarz oluşturmuş. Kök kerevizi pekmez ve misoyla kavurup ve turp turşusuyla süsleyerek sunabiliyor. Ama menü mevsimsel malzemeye göre değişiklik gösteriyor.

İki kişilik akşam yemeği 2 bin lira.

Giritli: Ayşe Şensılay

Tarihi yarımada çoğunlukla turistlerin ziyaret ettiği bit bölge. Fakat damağına düşkün İstanbullular buraya Giritli için geliyor. Giritli 19’uncu yüzyıldan kalma bir Osmanlı konağında hizmet veriyor.

Kurucusu Ayşe Şensılay, Giritli bir aşçı ve lokantacı. Yunan aile tarifleri ve İstanbul’un çok kültürlü mirasından esinlenen Şensılay geleneksel lezzetleri sürekli olarak güncelliyor. Ege’nin geleneksel lezzeti börülce, kuru kayısı şeritleriyle süslenirken, cacık salatalık yerine semizotu ve çağla bademle sunuluyor.

Fiks menü (meze ve ana yemek) 1200 lira.

İki kişilik öğle yemeği 1800 lira.

Hodan: Çiğdem Seferoğlu

Fotoğraf: Hodan

Hodan canlı gece hayatı ve restoranlarıyla bilinen Beyoğlu’nda. Çiğdem Seferoğlu Hodan’ı 2021’de Cezayir’in arka bahçesinde açtı. Restoran beyaz örtüleri, açık mutfağı, ağaçları ve sanat eserleriyle estetik bir haz da veriyor.

Seferoğlu mutfağında geleneksel lezzetleri yorumluyor. Taş fırından çıkan pideye serpiştirdiği kokoreçle sokak lezzetlerine de gönderme yapıyor.

İki kişilik akşam yemeği 1900 TL.

Sankai by Nagaya: Hiroko Şibata

Sankai by Nagaya, açıldıktan sekiz ay sonra Michelin yıldızı almış. 24 kişilik omakase restoranı Bebek Otel’de. Michelin Yıldızlı üç restorana sahip şef Yoşizumi Nagaya’nın ortaklığıyla açılmış. Açık mutfaktaysa suşi zanaatkarı Hiroka Şibata bıçak becerilerini sergiliyor.

Şibata, Japon donanmasında çalışırken bölgesel tatları deneyimlemiş. Emekli olduktan sonra kadın şef olarak erkeklerin egemen olduğu suşi dünyasına demir atmış.

İstanbul’daki çoğu suşi restoranı balıklarını ithal etse de Şibata yerel balıkları tercih ediyor. Yemeklerinde Karadeniz alabalığı yumurtası, Ege’den ton balığı, Marmara’dan levrek ve palamut kullanıyor.

Tadım menüsü kişi başı 4 bin 500 lira.

Asya mutfağı Suna Hakyemez’e emanet Roka Galataport‘ta da deneyimlenebilir.

Seraf Vadi: Sinem Özler

Fotoğraf: Seraf

Doğan Yıldırım tarafından kurulan Seraf Vadi gökdelenler ve alışveriş merkezleriyle dolu Vadi’de yer alıyor. Seraf’taki kariyeri yönetici olarak başlayan Sinem Özler, Yıldırım’ın teklifi üzerine mutfağın başına geçiyor. Sabah 6’da güneş doğmadan işe başlayan Özler, özgün yemek tarifleri ve en iyi malzeme peşinde Türkiye’nin dört bir yanına seyahat ediyor.

Seraf Vadi’de sofistike bir ortamda geleneksel türk mutfağı ve içki beraber sunuluyor. Şarap uzmanı Sabiha Apaydın’ın seçtiği şaraplar Anadolu tatlarıyla buluşuyor. Menüde Azeri mantısı, yağlama, içli köfte ve lahmacun gibi geleneksel yemekler yer alıyor.

İki kişilik akşam yemeği 2 bin 200 TL.

Not: Fiyatlar servis ücreti ve içki içermez.