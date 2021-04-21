Nevzat Saygılıoğlu: Kamu bankalarını sorgulamak gerekiyor

(128 milyar dolar) Konunun en sıkıntılı tarafı Merkez Bankası’nın Hazine Müsteşarlığı ile 21 Şubat 2017 tarihinde bir protokol yapmış olması. Böyle bir protokolün olması mevzuat ve özellikle teamüllere aykırı.

Burada iki önemli durum var. Birincisi, kamu bankaları eliyle kimlere döviz satılacağı; ikincisi de döviz fiyatlarındaki hareketliliğe göre önceden pozisyon alınıp alınamayacağı konusu.

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Sözün özü; bu iş araştırılacaksa artık Merkez Bankası’nı ve Hazine’yi sorgulamak yerine kamu bankalarını sorgulamak gerekiyor. Bankacılık sırları ile ilgili yasal hükümler çerçevesinde ipin ucunu yakalamak da zor görünüyor. Kaldı ki şifreli veya paravan firma ve isimler üzerine yapılan işlemler de asıl ulaşılmak istenen adrese ulaşmayı imkânsız kılıyor.

Nevzat Saygılıoğlu’nun yazısı