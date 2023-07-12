Nevzat Saygılıoğlu: Her yıl en az 200 milyar dolar kaynak ihtiyacı ortada

Ekonomimiz ile ilgili tablonun bu haliyle sürdürülmesi mümkün değil. Sürekli öteleme ile sadece sorunları büyütmüş ve içinden çıkılmaz hale getirmiş oluyoruz.

Dünyada tüm ekonomilerin vazgeçilmezi olan dış dengenin sağlanabilmesi için kısa vadede taze kaynağa ve uzun vadede de yabancı sermaye girişine ihtiyaç var. Topu çevirerek makro ihtiyati tedbirler adı altında Merkez Bankası düzenlemeleriyle işi idare etmek mümkün değil.

Gerçekten ülkenin her yıl en az 200-220 milyar dolar kaynak ihtiyacı ortada. Yani döviz gelmesi lazım. Bu negatif faizle de döviz gelmediği gibi döviz kaynaklarımız çıkıyor.

O zaman yapılacak şey, çok acil ve bütüncül plan yapımıdır, OVP ve Beş yıllık kalkınma planını beklemeden ya da öne çekerek yazılı ve gerçekçi yol haritası çıkarmaktır. Yoksa bölük pörçük ve perakende günlük politika (daha doğrusu politikasızlık) tedbirleriyle yol almak mümkün değildir.

Nevzat Saygılıoğlu’nun yazısı