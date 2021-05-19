Nevzat Saygılıoğlu: Helallik parası galiba bu

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bir takım destekler açıkladı.

– Kapsam belirsiz… Yukarıda sıralanan ağırlıklı esnafa yönelik meslek veya iş gruplarının kapsamı net değil. Bir defa bu kesimlerin içinde küçük esnaf olan var, işletme esasına göre defter tutan orta boy esnaf var, hatta bilançoya tabi büyükler var. Yani seyyar satıcı da konfeksiyoncu ve hatta kozmetikçi de aynı potada. Bakırcı var da kalaycı, lehimci ve demirci niye yok? Bu arada sayılmayan esnafın durumu ne olacak? Gerçek anlamıyla kapsam belirsiz…

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– Parasal farklılık yapmak anlamsız… Birinci grup esnafa 5 bin lira verirken ikinci gruba 5 bin lira verilmesinin ve farklılık yapmanın anlamı ne? Listeye göre tamiratçıya 5 bin lira verilirken kaportacıya 3 bin lira vermenin gerekçesi belli mi?

– Verilecek para önemsiz… Düşünebiliyor musunuz örneğin otobüsçüye, lunapark işletmecisine 5 bin lira vereceksiniz ve bu para ona çare olacak!.. Hangi işyerinin kirası veya sahibinin evinin sadece bir aylık masrafı 5 bin liranın altında? Gerçekten de verilmesi öngörülen para çok önemsiz.

– Bu düzenleme adaletsiz… Eğer kapsamı doğru belirlememişseniz, çok sembolik hibe öngörmüşseniz, iş işten geçtikten sonra pansuman tedbir olarak getirmişseniz bu düzenleme adaletsiz demektir.

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Sonuç olarak insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Acaba bu verilmesi öngörülenlerle helallik mi alınmak isteniyor?..

Nevzat Saygılıoğlu’nun yazısı