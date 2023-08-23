Nevzat Saygılıoğlu: Geçmişin yanlışları yeniden önümüze geldi

KKM, çok yeni bir kavram olduğu için henüz unutulmayan bir ifade ve “Kur Korumalı Mevduat” hesabının kısaltılmışı olarak biliyoruz. 21 Aralık 2021 tarihli Merkez Bankası Tebliği ile ekonomi hayatımıza bir “muhteşem buluş” gibi sokulduğunu ve halen de hayatımızda olduğunu görüyoruz.

DÇM, 1970’li yılların sonuna uzanan ve tasfiyesinde Türkiye’nin uzun yıllar üzerinde yük olarak kalan ve çok bedel ödediği bir kavram olarak “Dövize Çevrilebilir Mevduat” hesabı şeklinde hatırlıyoruz. Benzetmek gerekirse, bugünün KKM uygulamasının o günkü kambiyo mevzuatı çerçevesinde uygulaması olarak ifade edebiliyoruz.

KVA ifadesi de 2001 öncesine uzanan bir uygulama. Özü şu: Hazine’nin bütçe uygulamasında yıl içerisinde ortaya çıkan nakit ihtiyacını, yılın sonunda kapatmak üzere, Merkez Bankasından borçlanması olarak anımsıyoruz.

Nasıl olduysa adeta “tarih tekerrür etti”, geçmişin yanlışları yeniden önümüze geldi.

Nevzat Saygılıoğlu’nun yazısı