Nevzat Evrim Önal: “Daha fazla genç” yaratmaya zorlayıcı her tür politika halk düşmanlığıdır

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Türkiye, OECD ülkeleri içinde çocuk yoksulluğu konusunda başı çekiyor. Genç nüfusun dörtte biri ne eğitim alıyor ne de çalışıyor. Ama bir yandan da Türkiye aynı zamanda “haftada 60 saat veya daha fazla çalışma” konusunda da OECD ülkeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmıyor. Yetişkin nüfusun yarıdan fazlasının çalışmadığı, çalışanların insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, çocuk ve gençlerin geleceksiz olduğu bir emek cehennemindeyiz.

Bu ortamda nüfus yaşlanması karşısında yaşam koşullarını iyileştirici önlemler almak yerine “daha fazla genç” yaratmaya yönelik zorlayıcı ya da teşvik edici her tür politika halk düşmanlığıdır. Ve tam olarak bunu, sadece çocuk yapmamızı değil çoğalacak biçimde çocuk yapmamızı, sermayedar sınıfa sadece emeğimizi değil evlatlarımızı sunmamızı emrediyorlar.

Yok öyle yağma. Bu ülkenin emekçi halkı kendi ürettiği zenginliğe el koyacak, sömürüyü, sefaleti ortadan kaldırıp refahın eşit bölüşüldüğü bir ülke kuracak. Ondan sonra da bu güven ve esenlik ortamında her kadın özgürce karar verecek.

Nevzat Evrim Önal’ın yazısı