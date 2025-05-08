Nevşin Mengü: Yahu basın ödülü sarayda dağıtılır mı?

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Ödülü veren bir basın kuruluşu: Türkiye Basın Federasyonu. İkinci baro modeli, Türkiye Gazeteciler Cemiyetine alternatif olarak kurulmuş bir yapı. İktidar ele geçiremediği bağımsız örgütlerin yerine başkalarını kuruyor.

Ödüller Cumhurbaşkanlığı Sarayında dağıtılıyor. Yahu basın ödülü sarayda dağıtılır mı? Yaptığımız işin doğası gereği saraylardan taltif almamamız gerekir. Sırıtarak ödül kuyruğuna giren arkadaşlar bunu düşündüler mi acaba? Profile bakınca düşündüklerini zannetmiyorum. Sarayda ağırlandık, biz de sisteme girdik, Başkan babamız başımızı okşadı diye sevinmişlerdir.

Bu da bir model olabilir ama keşke buna habercilik demesek. Propagandacılık denebilir mesela. Sarayımızın, başkanımızın bekası, mutluluğu için bu yola baş koymuş yayıncılık desek, ödüller de öyle dağıtılsa.

Nevşin Mengü’nün yazısı