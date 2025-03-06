Nevşin Mengü: Türkiye yeniden baş köşede

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AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen bugünkü AB zirvesi öncesi, AB ülkelerine savunma harcamaları için destek paketi açıkladı. Paket muhtemelen zirvede kabul edilecek. Almanya savunma harcamalarını arttırabilmek için borç freni mekanizmasını reforme etti. Almanya deveye hendek atlatmaktan daha zor bir şeyi başardı demek lazım.

Bu hızlı adımların nedeni Avrupa’nın bir savaşın eşiğinde olduğunu düşünmesi. Avrupa, Putin’in bu durumu bir fırsat olarak da göreceği kanısında.

Rusya’nın uzun süredir stratejik hedefi NATO’yu dağıtmak. Bunun için daha savunmasız Baltık ülkelerinden birini işgal edebilir, ABD 5’inci maddeyi işletmeyince ittifak zaten anlamsızlaşır.

Trump-Vance yönetimi neyi öncelediklerini açıkça ortaya koymuşken, Avrupa Rusya’nın bir işgal girişiminde bulunabileceğini düşünüyor. Bu nedenle uzun süredir istenmeyen kişi ilan edilmiş Türkiye, yeniden baş köşede. Türkiye için tarihi bir fırsat ancak Trump’la ilişkilerini riske atma şansı da yok.

Nevşin Mengü’nün yazısı