Nevşin Mengü: Türkiye, Ukrayna tarafına 'Biz ABD'ye çok güvenmiyoruz, siz de güvenmeyin' mesajını vermiş

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ABD ve Rusya, Trump’ın Bin Selman’a kıyak da yapmak istemesiyle Suudi Arabistan’da buluştu. Ukrayna’nın savunmasının finansmanına katkıda bulunan Avrupa masada yok. Avrupalılar da İngiltere ile beraber Paris’te toplandılar. Rheinmetall’in CEO’su işte buraya “Çocukların masası” diyor. Haksız da değil. Özgür olabilmek için önce kendi güvenliğini sağlayabilmek gerekiyor.

ABD Trump’la beraber öyle bir savruldu ki, Türkiye merkezde kaldı. Ukrayna devlet başkanı Zelensky, Ankara’ya geldi. Erdoğan, basın toplantısında “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız” dedi. ABD’nin pozisyonu ile Erdoğan’ın çıkışı ters düşüyor. Ama Türkiye’nin bu vurguyu yapması önemli.

Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Türkiye savunma sanayinde işbirliği anlamında Ukrayna’ya destek vermeye devam edecek, Türkiye açısından değişen bir şey yok.

Türkiye, Ukrayna tarafına “Biz ABD’ye çok güvenmiyoruz, siz de güvenmeyin” mesajını vermiş.

Ukrayna, ABD’nin pozisyon değiştirmesi sonrasında güvenlik garantisi almak istiyor. Şimdi bir anlaşma imzalanacak, peki Rusya’nın burada duracağının garantisi ne. Konuşmalardan anlaşılan ABD, Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması şartına fit olacak. -Ki bu noktada NATO artık gerçek bir güvenlik garantörü mü büyük bir soru işareti- NATO yoksa Rusya’nın bütün baltıkları hedeflemesinin karşısında kim duracak?

Nevşin Mengü’nün yazısı