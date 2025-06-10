Nevşin Mengü: Toksik erkeklikle iç içe geçmiş liderlik prime dönemini yaşıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Toksik erkeklikle iç içe geçmiş liderlik prime dönemini yaşıyor.

Donald Trump, yıllarca güzellik yarışması düzenlemiş, kadınlar hakkında yaptığı o meşhur “soyunma odası” muhabbetine rağmen seçilmiş bir lider. İnsanlarla alay etmekten, insanları aşağılamaktan zerre kaygı duymuyor. Çok sıkışırsa, ‘Aman şakadan da anlamıyorsunuz’ diyor geçiyor.

Polonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ucu ucuna bitti. Sağcı aday Nawrocki kazandı. Nawrocki aslında tarihçi, ama tarihçiliğinden çok boksörlüğü konuşuldu. Kampanya boyunca barfiks çektiği görüntüleri falan gördük.

Putin’i zaten hepiniz biliyorsunuz, kah judo yaparken, kah çıplak avlanırken video ve fotoğraflarını paylaşmayı seviyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı