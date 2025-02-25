Nevşin Mengü: Serap Hanım CHP'lilerin oylarıyla Meclis'e girdi, şimdi Erdoğan için anayasa yazacak

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Ghostingi zaten biz millet olarak iliklerimize kadar hissediyoruz da MKYK listelerine bir de bu ghosting gözüyle bakmak lazım.

Partiye İYİP’den, Gelecek’ten gelen muhalifler AKP yönetimine alındırlar. Biraz da bu nedenle AKP MKYK’sına bu sefer ilgi çoktu. Anayasası Gelecek Partili Serap Yazıcı’nın Gelecek Partisi’nden kurultaydan bir gün önce istifa edip kongrede AKP rozeti takılınca muhalefet Meksika dalgası yapar gibi ayağa kalktı. Serap Hanım CHP’lilerin oylarıyla Meclis’e girdi, şimdi Erdoğan için anayasa yazacak.

MKYK’da bir diğer dikkat çeken isim de malum Faruk Acar. İyi bir kamuoyu araştırmacısı. Aslında nasıl oluyorsa Erdoğan’ a rakip olabilecek siyasetçiler art arda soruşturmalara maruz kalıyor, nasıl oluyorsa sanki aday olamasınlar diye önlerine her türlü taş konuyor ama demek ki yine de Erdoğan eşeğini sağlam kazığa bağlamak istedi. Erol Olçok sonrası seçmenle bağ kurma ve doğru mesajı bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlardı, Acar o sıkıntıya çare olur. İYİP ile Faruk Acar’ın enerjisi tutmamıştı ama AKP ile kan uyumu var.

Nevşin Mengü’nün yazısı