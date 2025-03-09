Nevşin Mengü: Özgür Özel 'süreç süreci' diyor, haklı

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Özgür Özel ‘süreç süreci’ diyor. Haklı.

Süreç sulandırılmasın, sürece taş konmasın, herkes sahip çıksın, tarihi fırsat tarihi an vb…

Öcalan’ın PKK’ya bu sefer kongresini toplayarak silah bırakmasını söylemesi elbette önemli. Ancak zaman içinde ortaya çıktı ki, iki şeyi bilmiyoruz. Bir, süreçte pazarlık var mı? İki, çağrı Suriye’yi de kapsıyor mu?

Süreci büyük ölçüde de sırtlanan DEM partiye göre süreç demokratikleşme adımlarını beraberinde getirecek, terör örgütü silah bırakınca zaten baskıya da gerek kalmayacak, ortam yumuşayacak.

İktidar ise hiç öyle bir şey demiyor.

İktidar bir önceki çözüm sürecinde 2015’te, Türkiye’nin demokrasi ve yargı alanında sorunları olduğunu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyordu. Bu sefer ise durum farklı. Erdoğan da her konuşmasında vurguluyor, Türkiye’de ne haklar ne hukuk ne de ekonomi açısından bir sorun yok. Sorun var; düzelteceğizden, sorun yok ki aşamasına geçtik.

Nevşin Mengü’nün yazısı