Nevşin Mengü: O fotoğrafı duvara asarak Trump, Amerikan liberal sistemine orta parmak gösteriyor

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Trump, “Oval ofise büyük bir avize asalım” demiş. Böyle gösterişli ışıl ışıl bir şey istiyormuş. Oval ofisin duvarına sabıka fotoğrafını astırdığını tüm dünya zaten gördü. O fotoğrafı o duvara asarak Trump, Amerikan liberal sistemine orta parmak gösteriyor. “Dur daha da görecekleriniz var” diyor.

Bir de ilk döneminden beri kafasında kendi Mar-a Lago’daki malikanesi gibi Beyaz Saray’a balo salonu inşa etmek varmış. Aşağı yukarı 100 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Başkanı üzeceğimize kafamızı kıralım, nedir ki elinin kiri.

Nevşin Mengü’nün yazısı