Nevşin Mengü: Musk, yükselişte olan yeni tip erkekliğin vücut bulmuş hali

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Musk, şimdi iktidara oturan ve yükselişte olan yeni tip erkekliğin vücut bulmuş hali. Tüm boyutlarıyla Beyaz Saray Reality Şov’unda izliyoruz. Bu yeni erkeklik, yıllardır hüküm süren liberal feminist dayatmalardan sıkıldığını, erkekliğin bastırıldığını, tabiatını kaybettiğini söylüyor. Kendini yeniden keşfederek iktidarını kutlamaya çıkıyor. Ancak feminizm öncesi erkeklikten de geride bir yerlerde kendini buluyor. Kendisini sınırlayan sorumlulukları da seçerek kabul ediyor. Babalığı kutsuyor ama seçmeli olarak rolü üstleniyor. Kadınların iş hayatında yeri olmadığını ima ederken, çocuğunu büyüten anne yokmuş gibi davranmaya o yükü almamaya teşne.

Kimileri bu yeni forma “toksik erkeklik” diyor. Bana göre ise erkeklik adı altında önümüze serilen bu durum yeni bir çocukluk formu. Büyümeyen büyümeyi reddeden, büyümediği için de rasyonel olmak zorunda olmayan, sorumluluk da taşıyamayan yeni bir form. İnternette “Man Child” diyorlar aslında tam da oraya oturuyor. ABD’yi bugün biri yaşlı, biri genç iki “Man Child” yönetiyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı