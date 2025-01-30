Nevşin Mengü: Kuzum ne ön seçimi Allah aşkına

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Kuzum ne ön seçimi Allah aşkına. Bu ön seçim kulağa pek demokratik gelir de en büyük alavere önseçimlerde döner. Bunu da en iyi Allah için CHP yönetimi bilir. Biz neden sürekli birbirimizi kandırıyoruz. İYİ Parti de adaylarını ön seçimle belirledi. Ön seçimden borsa spekülatörü adam çıktı misal.

Ayrıca, yahu zaten kaç atımlık kurşununuz var da, milletin hevesini, milletin azmini yok önce üyelik bilmemesi ardından ön seçimde oy vermesi falan buralarda öldürüyorsunuz.

Öne çıkan iki isim var, bunları ön seçimde ortada seçim yok bir şey yokken yarıştırmadaki birbirine kırdırmak, daha seçime varken yıpratmak nece bir fikirdir.

Muhalefete “çakmak” diye CHP eleştirisine boğmak istemiyorum. Şu anda Rusya Türkiye’nin yanında özgürlükler ülkesi, liberal değerlerin şafağı gibi kaldı farkındayım.

Nevşin Mengü’nün yazısı