Nevşin Mengü: Herkes soruyor, 'İktidar neden birden patron çıldırdı moduna geçti?'

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Herkes birbirine soruyor; “Tamam da iktidar neden birden patron çıldırdı moduna geçti?” CHP’li belediyelere soruşturma, DEM’li belediyelere kayyum, İmamoğlu’na siyasi yasak, gazetecilere, tweet atanlara tutuklama, Ümit Özdağ’a tutuklama, alakasız tweet atan tarihçiye tutuklama. 2027’ye kadar seçim olmayacaksa, 2 sene her gık diyen içeri atılarak nasıl geçecek? İktidar bunları rasyonel bir hesapla mı yapıyor, yoksa keyfi öyle istiyor ve nasıl olsa durduracak bir mekanizma olmadığı için buldozer gibi milletin üstünden mi geçiyor? Bence ikisi de…

Türkiye 9 ayda iki seçim geçirdi, iktidar birini kazandı birini kaybetti. Yerel seçim kaybının ardından “CHP, Anayasayı beraber değiştirmeye teşne olur mu?” diye baktı, CHP’den kapılar kapanınca, başka formül arayışına girildi. CHP ‘ok’ deseydi belki yarı başkanlık pazarlığı aralanabilirdi. CHP yeni anayasa işine bu iktidarla girmeyi rasyonel görmedi. “Düşüş eğiliminde olan bir lider ve partiye koltuk değneği olmaya gerek yok” diye düşünüldü.

Nevşin Mengü’nün yazısı