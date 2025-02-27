Nevşin Mengü: Dönüp dönüp CHP'ye 'çakıyorsun' hiçbir bedeli olmuyor

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Türkiye’de siyaset ne güzel. Dönüp dönüp CHP’ye “çakıyorsun” hiçbir bedeli olmuyor. CHP’nin 100 küsur yıllık tarihinde bohçadan bulup bulup günah çıkarıyor, öyle de olmuştu, böyle de olmuştu diye sıraladıkça sıralıyorsun, al sana siyaset.

Ne hikmetse 20 yıllık AKP iktidarına ilişkin ise hiç bir şey denmiyor. Yahu velev ki zemini CHP hazırladı da, bu sistemi kim istedi? Sistemi getirip iyice kendine yorup memleketi bu hale kim getirdi? Neden ona gık diyemiyorsunuz? Bahçeli’ye dese dizinden vurulacak Erdoğan’a dese transit Silivri, çak babam CHP’ye.

Bir diğer Zaytungluk gelişme de Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının tartışma konusu olması. Ülkede diploma tartışması ile anılan bir tek lider var, Sayın Cumhurbaşkanı. Diploması var mı yok mu yıllarca tartışıldı. Hala diplomasının varlığına ikna da olmamış, ikna edici bir yanıt alamamış milyonlarca insan var. O konuyu kurcalayan transit Silivri’ye geçiş yapacağı için, işi gücü bıraktık Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını tartışıyoruz.

Nevşin Mengü’nün yazısı