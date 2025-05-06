Nevşin Mengü: CHP lideri tokat yiyemez! İtin biri başkana şaplak atamaz!

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CHP iktidar olmak konusunda ciddi ise şunu anlamalı, CHP lideri tokat yiyemez! İtin biri başkana şaplak atamaz!

‘Halk mağduru sever’ lafı 20 küsur senedir moda oldu. Halk mağduru falan sevmez. Halkın zaten kendisi mağdur. Halk kendisi gibi itilip kakılan istemiyor. İten kakana karşı duran, kendini ittirip kaktırtmayan istiyor.

Millet, ‘tokat atana diğer yanağımı da ben dönerim’ diyeni isteseydi, Gandi Kemal’i seçerdi.

CHP halihazırda Türkiye’nin birinci partisi. CHP’nin mevcut lideri CHP’nin hakikaten tarihi bir kurultayıyla genel başkan olmuş birisi. CHP liderine atılmış tokat millete atılmış bir tokattır. Oy tercihini CHP’den yana kullanan seçmene ‘haddini bil’ demektir.

CHP lideri ‘aldım kabul ettim artık hayırlısı’ deme lüksüne de sahip değildir. Millete tokadı atan ve attıran herkesten hesap sormak zorundadır.

Ya da sonu, Rize’de tepki gördükten sonra Erdoğan tarafından alaya alınan, en sonunda da köşesine çekilip oturmak zorunda kalan Meral Akşener gibi olur. Ama CHP, İYİ Parti değildir. Özel istese bile bu seçeneği yoktur.

Nevşin Mengü’nün yazısı