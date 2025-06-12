Nevşin Mengü: Cezaevlerinde kapasiteler çoktan aşılmış durumda

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Evet cezaevlerinde kapasiteler çoktan aşılmış durumda. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği CİSST’in düzenlediği rapora göre, Türkiye’deki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, Ocak 2025 itibarıyla toplam kapasitenin yüzde 27,48 üzerinde.

Ancak Atayman’ın kapasitesi olan Silivri’den kapasitesi olmayan Afyon’a sevk edildiğini de not düşelim.

Ancak cezaevlerinde durum bu.

Gazeteci arkadaşımız Elif Akkuş, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalırken, savunmasını tuvalette yazmak durumunda kalmıştı. Koğuş ağzına kadar dolu olduğu için kağıtlarını koyup üzerinde yazı yazabileceği bir masa yoktu. Koğuşta bulunan masa ancak yemek için kullanılabiliyordu.

Attığı tweet nedeniyle tutuklu bulunan Çiğdem Bayraktar Ör de Bakırköy’de kaldı. Avukatı, Ör’ün şiltesini koğuşta duvara dayayıp öylece kaldığını aktardı. Şilteyi koyacak yer bile yoktu.

Nevşin Mengü’nün yazısı