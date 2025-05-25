Nevşin Mengü: Bizde iktidar Boğaziçi'ni ilerici özgürlükçü dünyanın sembolü olarak görüyor

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Bizde iktidar Boğaziçi’ni ilerici özgürlükçü dünyanın sembolü olarak görüyor. Bu dünyanın savunduğu özgürlüklerin kendi varlığına tehdit oluşturduğunu düşünüyor. “Ya onlar ya biz” psikolojisinde davranıyor. Kadınlar özgürleşirse, LGBTİ bireyler daha görünür olursa, toplum sola çekerse, “bildiğimiz dünya elimizden kayar gider” diye görüyorlar.

Kültür savaşının tam göbeğine üniversitelerin oturması anlaşılabilir. Kültür savaşlarının önümüzdeki dönemde siyasetin ana belirleyicilerinden olmayı sürdüreceği anlaşılıyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı