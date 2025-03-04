Nevşin Mengü: Bir şirket ramazanı kutlamayı da seçebilir kutlamamayı da…

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Vestel CEO’su Ergün Güler tüm çalışanlara uzunca bir ramazan maili atıyor, Vestel’in sahibi Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Vestel CEO’su Güler’e “Kurumsal kimliğimizde ramazan kutlamak yok. Yalnızca iki dini bayramı kutluyoruz. Uluslararası bir firmayız” diye uyarı maili atıyor. Maili sadece CEO’ya atacakken yanlışlıkla herkese gönder seçeneğini seçiyor. Mail basına sızıyor, olay kopuyor.

Köksal’ın mailinde bir detay önemli. Köksal “Bu ve benzer konuda seni defalarca uyarmıştım” yazmış. Demek ki bu mail aslında süregiden bir çekişmenin sonucu.

Bir şirket ramazanı kutlamayı da seçebilir kutlamamayı da… “Zorlu daha önce Noel’i kutlamış, cadılar bayramını kutlamış” diye eleştirenler de olaya çok doğru yerden bakmıyor. Birincisi; cadılar bayramı dini bir bayram değil, pagan bir geleneğin yeniden moda olmuş hali… İkincisi; Köksal, Şeker ve Kurban Bayramını kurumsal olarak kutladıklarının altını çiziyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı