Nevşin Mengü: Belli ki örgüt peyder pey silah bırakacak

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Bu süreç adım adım pişirildiği için belli ki, örgüt peyder pey silah bırakacak. Eğer Trump ile Erdoğan’ın arası çok acayip bir şey olur da bozulmazsa Suriye’de işler Türkiye’nin onay verdiği çerçevede ilerleyecek.

Erdoğan, bu süreci elbette siyasete evriltmek ister. CHP, Erdoğan’ın kapsamlı bir anayasa değişikliğine cesaret edemeyeceği görüşünde. Eğer durum oraya evrilirse, CHP daha da özgürlükçü bir öneri ile gelecek.

Muhtemelen iktidarın hamlesi DEM’in de desteğiyle erken seçim diyerek Erdoğan için bir dönem daha istemek olacak.

Nevşin Mengü’nün yazısı