Nevşin Mengü: Anladığım, soruşturma ilerledikçe İmamoğlu'na devleti ele geçirmek için örgüt kurma muamelesi yapılacak

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İmamoğlu operasyonuyla ilgili yazılan çizilenlerden bunu daha net görüyoruz. Örneğin etkin pişmanlıktan yararlanan Eyüp Subaşı, “Sistem diye bir oluşum kuruldu. Bu oluşumun amacı İmamoğlu’na seçim kazandırmaktır” diye ifadesinde belirtiyor.

Anladığım kadarıyla soruşturma ilerledikçe İmamoğlu’na devleti ele geçirmek için örgüt kurma muamelesi yapılacak.

Demek ki 2017’de geçtiğimiz sistem Erdoğan için yapılmış, o koltuğa seçilerek oturmak istemek de artık suç kabul ediliyor.

Dolayısıyla Erdoğan, “Emri hak vaki oldukça buradayız” derken, doğrudan halktan bir onay talep etmiyor, aksine Erdoğan’ın varoluşsal olarak görevde kalmaya “muktedir” ve “layık” olduğunu ima ediyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı