Nevşin Mengü: Alakalı alakasız videolarla kamuoyu 'başarılı' biçimde yönlendiriliyor

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İktidar propaganda yapmayı çok iyi biliyor. Hatta 20 küsur yıllık AKP iktidarının en iyi yaptığı şey algı yönetimi diyebiliriz. İktidar bize bol bol video konuşturuyor. Operasyonun başından bu yana alakalı alakasız videolarla kamuoyu “başarılı” biçimde yönlendiriliyor. Önce epey bir süre “para kuleleri” konuşturuldu. CHP İstanbul İl Binası alınırken, binayı satan kişi vergiden kaçınmak için parayı elden almak istemiş, CHP’liler de parayı binayı satan kişinin ofisine götürmüştü. 19 Mart sürecinin en başında o görüntüler hatırlatıldı. CHP’liler Varyemez amca çizgi filmi gibi paraların içinde oynuyor algısı yaratıldı. Para kulesi aşağı, para kulesi yukarı…

Operasyon ilerledikçe turpun büyüğü beklentisi arttı. Turp çıkmadıkça, iktidara yakın medya videolara ağırlık vermeye devam etti. Önce “bavullarda para vardı” dendi. Tutmayınca Jammer da olsa, kullanımı yasağa çevrildi. Velev ki jammerı yasak olduğu halde kullanmışlar. O zaman ondan suçlarsın, varsa jammer kullanmanın cezası, onu verir geçersin. Hep beraber “turp da çıka çıka jammer çıktı” der otururuz.

Ama hakkını vermek gerekir. Video stratejisi akıllıca bir strateji. Para saydılar, kamera kapattılar, “işte bunlar da lüks arabaları” diye üç video peş peşe salındı. İktidara yakın medya videoları art arda salıyor, ardından gelen yalanlama açıklamalarını, işin aslını açıklayan fikri takip haberlerini yayınlamıyor. Böylece işlem tamamlanıyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı