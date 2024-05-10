Neuralink’in, insan kafatasına yerleştirdiği çipte sorun çıktı

Elon Musk’ın kurucusu olduğu nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Neuralink’in internet sitesindeki açıklamaya göre, Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Şirket, kabloların geriye çekilmesiyle Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık sekiz yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçi olan ve beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonra sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.