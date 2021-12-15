Netflix’ten Cem Yılmaz’lı yılbaşı sürprizi

Netflix, komedyen Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ şovunun 31 Aralık’ta platformda yer alacağını duyurdu.
Yılmaz’ın halen gösterimini yapmaya devam ettiği şovun biletleri 302 TL’den başlıyordu.
Son olarak ‘Karakomik Filmler’ serisiyle Netflix’te izleyicilerle buluşan Cem Yılmaz, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ‘Erşan Kuneri’ dizisinin çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Netflix’te yayınlanacak olan dizi, G.O.R.A ve Arif V 2016 filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alacak.
Dizinin 2022 yılı içerisinde gösterime girmesi bekleniyor.