Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler: ‘Uysallar’ zirvede

Netflix’in hazırladığı izlenme listesinde, Türkiye’de dizilerde geçen hafta yayınlanan ‘Uysallar’, filmlerde de Aslı Enver’in başrolde olduğu ‘Sen Yaşamaya Bak’ zirvede yer aldı.

En çok izlenen diziler

28 Mart-3 Nisan haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, geçen hafta yayınlanan ‘Uysallar’ oldu.

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda bir süre önce kamera arkasına geçen oyuncu Onur Saylak var.

Dizi, orta yaş bunalımına giren mimar Oktay, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken, ailesinin diğer fertlerinin de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşmaları üzerinden ilerliyor.

İkinci sırada, ilk bölümleriyle rekorlar kıran ‘Bridgerton’un ikinci sezonu yer aldı.

2014’te yayınlanan Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta üçüncü sırada yer aldı. Dizinin ikinci sezonu da listede sekizinci sırada.

Üç haftadır zirvede yer alan ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’, bu hafta dördüncü sıraya düştü.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)



Filmler

İki hafta önce hafta yayınlanan ‘Sen Yaşamaya Bak’, film kategorisinde zirveyi bırakmadı. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolde olduğu filmde bekar anne Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Melisa, bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can’ı emanet edebileceği birisini bulabilecek mi?

İkinci sırada ‘9,75’ var. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar, Ercan Kesal ve Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor. Film, Mehmet Eroğlu’nun 9,75 Santimetrekare adlı romanından uyarlandı.

Kırklı yaşlarının başındaki Ahmet, beyninde bir tümör olduğunu öğrenir ve gerçekle hayalin iç içe geçtiği bir zamanda, toplumsal çalkantıların arasında aşkla tanışır.

Üçüncü sıradaysa ‘Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit’ var.

Şekil değiştiren uzaylılar dünyayı tehdit ettiğinde, deneyimli bir ajan, yeni ekip üyesiyle birlikte hem ‘Siyah Giyen Adamlar’ı hem de gezegeni kurtarmak için harekete geçer.

Geçen haftalarda zirvede yer alan ‘The Adam Project’ dördüncü sırada.