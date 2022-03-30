Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler: ‘Sen Yaşamaya Bak’ zirvede

Netflix’in hazırladığı izlenme listesinde geçen hafta Türkiye’de dizilerde ikinci sezonu yayınlananan ‘Bridgerton’, filmlerde de Aslı Enver’in başrolde olduğu ‘Sen Yaşamaya Bak’ zirvede yer aldı.

En çok izlenen diziler

21-27 Mart haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, rekorlar kıran ‘Bridgerton’un ikinci sezonu oldu.

Üç haftadır zirvede yer alan ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’, bu hafta ikinci sıraya geriledi.

Dizide tarihi Pera Palas Oteli’yle ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır. Başrolde Hazal Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

2014’te yayınlanan Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta üçüncü sırada yer aldı. Dizinin ikinci sezonu da listede yedinci sırada.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)

Filmler

Geçen hafta yayınlanan ‘Sen Yaşamaya Bak’, film kategorisine zirveden girdi. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolde olduğu filmde bekar bir anne Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Melisa, bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can’ı emanet edebileceği birisini bulabilecek mi?

İkinci sırada İsveç yapımı ‘Black Crab’ yer alıyor. Filmde, kıyamet sonrası dünyada gönülsüz bir asker, savaşı sona erdirip kızını kurtarmak için, buz tutmuş bir denizi aşıp çok gizli bir paketi yerine ulaştırmaya çalışıyor.

Üçüncü sıradaysa ‘Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit’ var.

Şekil değiştiren uzaylılar Dünya’yı tehdit ettiğinde, deneyimli bir ajan, yeni ekip üyesiyle birlikte hem ‘Siyah Giyen Adamlar’ı hem de gezegeni kurtarmak için harekete geçer.

İki haftadır zirvede yer alan ‘The Adam Project’ dördüncü sıraya geriledi.