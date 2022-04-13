Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler: Dizide ‘Uysallar’, filmde ‘Kaptan Phillips’ zirvede

Netflix’in hazırladığı izlenme listesinde, Türkiye’de dizilerde ‘Uysallar’, filmlerde de Tom Hanks’in başrolde olduğu ‘Kaptan Phillips’ zirvede yer aldı.

Diziler

4-10 Nisan haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, geçen hafta olduğu gibi ‘Uysallar’ oldu.

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda bir süre önce kamera arkasına geçen oyuncu Onur Saylak var.

Dizi, orta yaş bunalımına giren mimar Oktay, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken, ailesinin diğer fertlerinin de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşmaları üzerinden ilerliyor.

İkinci sırada, ilk bölümleriyle rekorlar kıran ‘Bridgerton’un ikinci sezonu yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında beşinci sezonuyla İspanyol yapımı Elite dizisi var. Dizi özel bir okula bursla kayıtlı olan üç yoksul öğrenci ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönüyor.

2014’te yayınlanan Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta dördüncü sırada yer aldı. Dizinin ikinci sezonu da listede sekizinci sırada.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)

Filmler

Filmlerin zirvesinde Tom Hanks’in başrolde olduğu ‘Kaptan Phillips’ var. Dört Somalili korsanın bir kargo gemisini kaçırarak geminin kaptanını rehin alması, ABD donanmasıyla korsanlar arasında sert bir çatışmanın zeminini hazırlar.

İkinci sırada üç hafta önce yayınlanan ‘Sen Yaşamaya Bak’ var. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolde olduğu filmde bekar anne Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Melisa, bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can’ı emanet edebileceği birisini bulabilecek mi?

Üçüncü sıradaki ‘Arada Bir Yerde’ filminde hayatının aşkını trajik bir kazada yitirdikten sonra yasa boğulan bir genç, sevgilisinin ona öteki dünyadan işaretler gönderdiğine inanmaya başlar.