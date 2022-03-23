Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler

Netflix’in izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listede geçen hafta Türkiye’de dizilerde ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’, filmlerde de ‘The Adam Project’ zirvede yer almaya devam etti.

The Adam Project. (Fotoğraf: Netflix)

En çok izlenen diziler

14-20 Mart haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, iki haftadır olduğu gibi ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’ oldu.

Dizide tarihi Pera Palas Oteli’yle ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır. Başrolde Hazal Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Haftalardır zirveye yakın oynayan, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta ikinci sırada yer aldı. Dizinin ikinci sezonu da listeye dokuzuncu sıradan girdi.

Üçüncü sırada The Last Kingdom dizisi var. Dizide ‘Büyük Alfred’, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar.

Listede 2014’te Star TV ekranlarında yayınlanan Kaçak Gelinler’in iki sezonu da yer aldı.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)



Filmler

Film kategorisinin zirvesinde yine The Adam Project var. Filmde zamanda yolculuk ederken kazara 2022’ye zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, kendi 12 yaşındaki hâliyle işbirliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.

İkinci sırada İsveç yapımı ‘Black Crab’ yer alıyor. Filmde, kıyamet sonrası dünyada gönülsüz bir asker, savaşı sona erdirip kızını kurtarmak için, buz tutmuş bir denizi aşıp çok gizli bir paketi yerine ulaştırmaya çalışıyor.

Üçüncü sıradaysa Nicolas Cage’nin başrolünde oynadığı 2007 yapımı ‘Next’ var. Filmde nükleer saldırıyı engellemeye çalışan bir FBI ajanı, birkaç dakika ileriyi görme yeteneğine sahip olan Las Vegaslı sihirbaz Cris’ten yardım ister.