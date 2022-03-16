Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler

Netflix’in izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listede geçen hafta Türkiye’de dizilerde ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’, filmlerde de ‘The Adam Project’ zirvede yer aldı.

The Adam Project. Fotoğraf: Netflix

En çok izlenen diziler

7-13 Mart haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, bir önceki hafta olduğu gibi ‘Pera Palas‘ta Gece Yarısı’ oldu.

Dizide tarihi Pera Palas Oteli’yle ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır. Başrolde Hazal Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Haftalardır zirveye yakın oynayan, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada The Last Kingdom dizisi var. Dizide ‘Büyük Alfred’, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar.

Listede Kaçak Gelinler’in iki sezonu da yer aldı.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)

Filmler

Film kategorisinin zirvesinde The Adam Project var. Filmde zamanda yolculuk ederken kazara 2022’ye zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, kendi 12 yaşındaki hâliyle işbirliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.

Başrollerini, Gossip Girl dizisindeki Blair Waldrof karakteriyle tanıdığımız Leighton Meester ve Blind Sun, The Translator gibi filmlerde rol alan Filistinli oyuncu Ziad Bakri’nin paylaştığı gerilim filmi ‘The Weekend Away’ listeye ikinci sıradan girdi.

Üçüncü sıradaki yer alan ‘En Soğuk Düşman’ 1909’daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlandı. Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole ve Heida Reed’in başrolde olduğu film Grönland’ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki adamın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Müzik tutkunu Deniz’le motosiklet yarışçısı Ese’nin Adana’da başlayan aşk macerasını anlatan ‘UFO’ filmi haftalar sonra zirvedeki yerini bıraktı.