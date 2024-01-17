Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu’ya göre Gazze’ye saldırılar 2025’te de devam edebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne saldırıların 2025’te de devam edebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru’s Sebi’de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.


Toplantıda Netanyahu’nun yetkililere ‘mevcut değerlendirmeye göre İsrail’in Gazze’ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini’ söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Gazze’ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.

İsrail genelkurmay başkanı, Gazze’ye saldırıların tüm yıl süreceğini söyledi

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