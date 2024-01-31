Netanyahu’nun ‘çok aşamalı’ Gazze planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı planının detayları ortaya çıktı.

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AA’nın İbranice yayın yapan Maariv gazetesinden aktardığına göre Netanyahu, Gazze yol haritası taslağını bir grup iş insanıyla hazırladı.

Netanyahu’nun ABD yetkilileri ve ilgili taraflarla paylaştığı planın ilk aşamasına göre saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de kurulacak bir askeri yönetim, geçiş döneminde buraya girecek insani yardım ve sivil nüfusun idari işlerini yürütecek.

Planın ikinci aşamasında, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonuyla işbirliği içinde kentte Fetih ve Hamas’ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi oluşturulacak.

Plana göre, her ne kadar askeri yönetimin görevi sona erecek olsa da İsrail Batı Şeria’da olduğu gibi Gazze’ye de müdahale etme hakkını saklı tutacak.

Planın üçüncü aşamasında, Gazze’de kurulacak yeni Filistin yönetiminin başarı ve istikrar sağlaması halinde bu yönetimin Batı Şeria’da da hakim olması için yeni bir reform hazırlanacak. Ayrıca Filistin eğitim sistemindeki müfredat da değiştirilecek.

Son aşamadaysa planın başarılı yürütülmesi halinde iki ila dört yıl içinde Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak.