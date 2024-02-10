Netanyahu Refah kentine saldırıyı Ramazan’dan önce tamamlamak istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıları tamamlamak için ramazan ayı öncesi yalnızca bir ayı olduğuna inandığı bildirildi.

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AA’nın İsrail’deki Kanal 12 televizyonundan aktardığına göre Netanyahu savaş kabinesine Refah’a saldırının 11 Mart’tta başlayacak ramazan ayı öncesi tamamlanması gerektiğini söyledi.

Netanyahu’nun söz konusu değerlendirmeyi yaptığı toplantıda, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle buraya sığınan insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin ve Almanya, İsrail’in Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in Refah’a saldırı başlatmasının ‘felaket’ olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

Netanyahu talimat vermişti

Netanyahu da 4 Şubat’taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın 6 Şubat’ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün paylaşılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına Refah’a saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.