Netanyahu ısrarcı: Gazze’nin kontrolü İsrail’de olmalı

İsrail Başbakan Netanyahu, Gazze’nin İsrail’in kontrolünde olması gerektiğini yineledi.

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Netanyahu, 18 Ocak’taki basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini ifade etmişti.

Biden’sa 19 Ocak’taki telefon görüşmesinde Netanyahu’ya, “İsrail ile Filistin arasındaki kalıcı siyasi çözümün ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini” söylemişti.

AA’nın haberine göre Netanyahu’nun ofisinden açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu’nun pozisyonunun, ‘Hamas’ın yok edilmesinin ardından, Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmaması adına buradaki güvenlik kontrolünün tamamıyla ele geçirilmesi’ üzerine kurulu olduğu, bunun da Filistin egemenliği kurulması yönündeki taleplerle çatıştığı ifade edildi.