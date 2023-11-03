Netanyahu ‘insani ateşkes’ için şart koştu: Önce rehineler bırakılsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın elinde bulunan rehineler serbest bırakılmadan ‘geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini’ söyledi.

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Netanyahu, Tel Aviv’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘geçici insani ateşkes’ teklifini zikretmeden ‘tüm güçleriyle devam edeceklerini’ vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:

“İsrail, Gazze’deki (Hamas’ın elindeki) rehineler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze’ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz.”

Biden ne demişti?

Biden, Minnesota’daki seçim kampanyasında konuşurken sözü ateşkes çağrısı yapan bir kadın tarafından kesilmişti. Biden, bu kadına yanıt verirken “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ demişti.