Netanyahu: Gazze’nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’nin kenar mahallelerine ulaştığını ve ‘acı kayıpları’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Netanyahu, bir askeri üsse yaptığı ziyarette konuştu.

Netanyahu, “Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var” dedi.

İlerleme kaydettiklerini söyleyen Netanyahu, ‘hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını’ savundu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineleyen Netanyahu, ‘Hamas’ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini’ kaydetti.