Netanyahu ateşkesi reddetti, yeni saldırı emri verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmenin yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, yeni saldırı için orduya emir verdiğini söyledi.

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İsrail, rehinelerin kurtarılması için geçici ateşkes, Hamas’sa kalıcı ateşkes istiyor. Hamas’ın Gazze’de her biri 45 gün sürecek, üç aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirilmişti.

Ancak Netanyahu’dan aksi yönde açıklama geldi.

AA’nın haberine göre Hamas’ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşen Netanyahu, Hamas’ın taleplerinin ‘gerçek dışı’ olduğunu söyledi.

Askeri baskıyı sürdürmenin rehineleri getirmek için tek seçenek olduğunu savunan Netanyahu, Hamas’ın taleplerini kabul etmenin rehineleri serbest bırakmayacağını, ‘bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını’ ileri sürdü.

Birkaç ayda sonuç bekliyor

Netanyahu, Gazze’ye saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas’a karşı zafere yakın olduklarını Blinken’a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Ortadoğu’da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze’nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, “İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik” diye konuştu.