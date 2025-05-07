Nesli tükenmekte olan salyangoz ilk kez yumurta bırakırken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda salyangozu ilk kez boynundan yumurta bırakırken görüntülendi.

Fotoğraf: YouTube / Ekran görüntüsü

Kömür madenciliği nedeniyle nesli tehdit altında olan Yeni Zelanda salyangozunun üreme alışkanlıkları gizemini koruyordu.

Euronews‘ün haberine göre Yeni Zelanda Koruma Ajansı, salyangozun boynundan yumurta bıraktığı anları ilk kez kaydetti.

Görüntülerde ‘Powelliphanta augusta’ adlı türün başının altındaki bir açıklıktan, küçük bir tavuk yumurtasına benzeyen yumurta bıraktığı görülüyor.

Güney Adası’nın Batı Kıyısı’nda çekilen videoda salyangoz, yaklaşık yirmi yıldır soğutulmuş kapta bulunuyordu.

Ajansın 12 yıllık çalışanı Lisa Flanagan türün hala sürprizler barındırdığını söyledi:

“Salyangozlarla ilgilenmek için harcadığımız onca zaman içinde, ilk kez bir salyangozun yumurtladığını görmek oldukça dikkat çekici.”

Salyangozlar nasıl çiftleşiyor?

Omurgasız bir hayvan salyangozlar, vücudunun sağ tarafıyla, başının altındaki genital gözeneği kullanarak, başka bir salyangozla eş zamanlı sperm alışverişinde bulunuyor.

Bu spermler, her biri bir yumurta oluşturana kadar depolanıyor.

Salyangozların cinsel olgunluğa erişmesi sekiz yıl sürüyor. Yılda yaklaşık beş yumurta bırakıyorlar. Yumurtanın çatlamasıysa bir yıldan fazla sürebiliyor.