Nepal’deki depremde 69 kişi hayatını kaybetti

Nepal’de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 69 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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Yetkililer, merkez üssü Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. Rukum’da 30 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bu kişilerin bölgedeki hastaneye getirildiğini kaydetti.

Yetkililer, Jajarkot bölgesindeyse 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını dile getiren yetkililer, toprak kayması dolayısıyla yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan’ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.