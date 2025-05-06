'Nemrut'un develeri' korumaya alınıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Nemrut’un develeri’ olarak bilinen kaya blokları korumaya alınıyor.

Fotoğraflar: AA

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan ve şekillerinden dolayı halk arasında ‘Nemrut’un develeri’ olarak anılan kaya blokları hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Burada, 15’nci yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonucunda oluşan ve ‘Nemrut develeri’ olarak adlandırılan 26 kayaç yapı bulunuyor. Burayla ilgili yöresel olarak çok sayıda efsaneler de söylenmiştir. Bilimsel yönden baktığımızda Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci Türkiye’ninse en büyük kalderası.

Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılar da vatandaşımıza görsel şölen sunuyor. Burada yapılabilecek çalışmalar varsa onları değerlendirmek ve vatandaşımızın beğenisine sunmak amacıyla alanı inceledik. Bura bölgesel sit alanı. Yerin altından da küçük parçalar çıkabilir ama şu anda 26 kayaç yapı var.

Buranın korunmasını kesinlikle sağlamak durumundayız. Kültürel, tarihi ve doğal bir yapı olduğu için kayaçları, vatandaşımızla bağını koparmadan koruma-kullanma dengesi içinde, Nemrut Kalderası’yla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park ve jeopark çalışmasının içinde değerlendireceğiz.

Vatandaşımızın, sevdikleriyle ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları rastgele değil, bilimsel yönüyle değerlendirerek yapmamız gerekiyor.”

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