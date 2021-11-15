Nefes borusuna leblebi kaçan kadın öldü

Evinde otururken fenalaşan kadının nefes borusuna leblebi kaçtığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Şenel Alptekin hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre Bursa’nın Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana gelen olayda Alptekin, evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin yere düşerek bayıldı.
Kadının nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.