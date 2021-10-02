Nedim Türkmen: Vergiden vazgeçerek enflasyonu önleme politikası çok yakında hüsranla sonuçlanacak

Bir ülkede vatandaşların tasarruflarını kendi ülke paraları yerine başka ülkelerin para biriminden tutmaları, tamamen ekonomiye duyulan güven ile ilgili bir konudur. Devletin açıkladığı hiçbir veri doğru olmayıp, tasarruf sahiplerini negatif faize razı etmeye çalışmanın sonucu; Türk Lirası mevduat faizlerinden ilk dokuz ayda elde edilmesi gereken 17 milyar TL’nin vergi harcaması yoluyla alınmaması sonucunu doğurmuştur.Ülkemizde, banka hesaplarının yarısından fazlası 1 milyon TL’nin üzerinde mevduatı olan 350 bin kişiye aittir. Bu yılın ilk 3 ayında devlet 4.5 milyar TL mevduat faizinden vergi almamış, bu rakam ilk 6 ayın sonunda ise 11.3 milyar TL, dokuz ayın sonunda 17 milyar TL olmuştur. İndirimli TL mevduat stopajı diğer istisna ve indirimler uzatılmamış iken, 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu durumda yılın sonuna kadar kurların yükselmemesi için vazgeçilen TL mevduattan alınan stopaj tutarı 23 milyar TL olacaktır. Merkez Bankası’nın rezervlerini 1 doları 6.90 TL’den satarak tüketenler, dolarizasyonla mücadele için stopaj silahını kullanmaktadırlar.

Türkiye, dünyada 185 ülke arasında en yüksek enflasyon sıralamasında %19.25 oranı ile 13’üncü sıradadır. Bu enflasyon rakamının doğru olmadığını da hepimiz bildiğimize göre, vergilerden vazgeçerek enflasyonu önleme politikası çok yakın bir zamanda hüsranla sonuçlanacaktır.

Nedim Türkmen’in yazısı